Під Києвом неадекват погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику (фото)

Під Києвом нетверезий чоловік погрожував підірвати гранати на дитячому майданчику через те, що жінка не хотіла з ним познайомитися. Інцидент стався в місті Миронівка сьогодні вдень.
Про це 19 жовтня передали в прес-службі поліції Київської області.
Правоохоронцям надійшло повідомлення від громадянки про те, що незнайомець напідпитку намагався до неї "підкотити", і хвалився перед дамою предметами, схожими на бойові гранати. Все це відбувалося близько 15:00 біля дитячого майданчика.
Коли неадекватний залицяльник отримав відмову, почав погрожувати "підірвати все навколо".
На місце НП екстрено прибули правоохоронці та вибухотехніки.
Зловмисника затримали, а гранати на ділі виявилися муляжами.
П'яний "Дон Жуан" хизувався перед жінкою муляжами гранат і погрожував влаштувати вибух (фото: kv.npu.gov.ua)
"За "жарти" лиходію загрожує покарання за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - розповіли в поліції.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.
На велелюбного "підривника" відкрили кримінальну справу (фото: kv.npu.gov.ua)
Нагадаємо, близько місяця тому в Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в школі, бо йому заважала гучна музика під час проведення спортивних заходів.
Також ми писали про те, що влітку в Харкові чоловік гуляв з гранатою біля школи та погрожував дітям її підірвати.