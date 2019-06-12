Під Києвом неадекват покусав поліцейського: усі деталі

Неадекватний чоловік напав на правоохоронців, які приїхали його втихомирювати. Інцидент стався в селі Дерев'янки Обухівського району Київської області. Про це повідомила прес-служба поліції Київщини.

Відомо, що на 28-річного сусіда поскаржилися односельці. На лінію "102" надійшло повідомлення, що чоловік натравлює на них собаку і стріляє з рогатки.

Прибулим поліцейським вдалося вгамувати бешкетника не відразу - він почав погрожувати правоохоронцям. У процесі затримання він ударив одного поліцейського в обличчя, а другого вкусив за ногу.

Чоловік вкусив поліцейського за ногу під Києвом (ілюстративне фото: pixabay.com)

Затриманим виявився місцевий житель, безробітний чоловік 1991 року народження. Агресору інкримінують ч. 2. ст. 345 КК України (заподіяння працівникові правоохоронних органів тілесних ушкоджень під час виконання ним службових обов'язків).

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, у Миколаєві господар кафе напав на дівчину і побив за прохання не виливати помиї і фекалії відрами прямо на вулицю біля будинку, в якому знаходиться цей заклад.

Як повідомлялося раніше, в Києві в одному з супермаркетів на Березняках чоловік накинувся на дитину, схопив її за шию і намагався скрутити.

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