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Під Києвом знайшли ледь живу дитину: подробиці моторошної НП

STYLERПодії    28.12.2019 - 15:17
Під Києвом знайшли ледь живу дитину: подробиці моторошної НП
Під Києвом горе-батько побив дитину ледь не до смерті (Фото: колаж РБК-Україна)

Горе-батько жорстоко побив чотирирічного сина

Під Києвом горе-батько жорстоко побив свого чотирирічного сина і кинув прямо посеред вулиці. Інцидент стався в селі Велика Вільшанка. Ледь живого лежачого хлопчика виявив випадковий перехожий, який і викликав "швидку". Про це 28 грудня повідомили у відділі комунікації поліції в Київській області.

Медики повідомили про НП правоохоронцям, і на місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Васильківського відділу поліції.

Дитину доставили в реанімацію у важкому стані з численними травмами. У малюка була зламані права рука, ліва нога, були переломи ребер та кісток черепа. Завдяки оперативному втручанню лікарів, трагедії вдалося уникнути, і життя хлопчика було врятовано.

Поліція з'ясувала місце проживання 44-річного батька малюка під час обшуку виявила і вилучила одяг та взуття з плямами, схожими на кров.

Під Києвом знайшли ледь живу дитину: подробиці моторошної НП

Під Києвом горе-батько жорстоко побив 4-річну дитину ледь не до смерті (Фото: kv.npu.gov.ua)

За підозрою у нанесенні смертельних побоїв хлопчикові чоловік був затриманий.

Пояснити дії горе-батько не зміг і заявив, що нічого не пам'ятає, оскільки був п'яний. У крові зловмисника на момент вміст алкоголю склала 1,57 проміле.

За фактом страшного інциденту було порушено кримінальне виробництво за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) КК.

В даний час вирішується питання про оголошення підозри затриманому. Суд обиратиме запобіжний захід.

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