Під Києвом чоловік вигадав історію про домашнє насильство, щоб "копи" підкинули додому

Інцидент стався у вівторок, 9 березня, близько дев'ятої вечора. Чоловік подзвонив у поліцію і розповів, що побив свою матір. При цьому він уточнив, що знаходиться на вулиці Головатого, недалеко від бориспільського залізничного вокзалу.

Правоохоронці приїхали на місце, і помітили у чоловіка ознаки сп'яніння. Він повторив, що побив матір і вказав на будинок, де вони проживають. При цьому вхідні двері були зачинені і на стук ніхто не відкривав.

Поліцейські зателефонували сестрі чоловіка і дізналися, що він та їх мати насправді живуть зовсім в іншому місці - в селі Стариця. Після цього патрульні зрозуміли, що чоловік нікого не бив, і викликав їх, щоб його підвезли додому. За хибний виклик йому винесли відповідний адмінпротокол.

Чоловікові загрожує штраф від 51 до 119 гривень. Варто зазначити, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який передбачає більш значне покарання для таких жартівників.

За завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої допомоги або рятувальників пропонується збільшити штрафи від 3 400 до 10 200 гривень.