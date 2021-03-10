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Під Києвом чоловік вигадав історію про домашнє насильство, щоб "копи" підкинули додому

Автор: Роман Мирончук

У Борисполі Київській області 30-річний чоловік вигадав історію про домашнє насильство, щоб патрульні його безплатно завезли додому на службовій машині, але йому виписали штраф за завідомо неправдивий виклик.

Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався у вівторок, 9 березня, близько дев'ятої вечора. Чоловік подзвонив у поліцію і розповів, що побив свою матір. При цьому він уточнив, що знаходиться на вулиці Головатого, недалеко від бориспільського залізничного вокзалу.

Правоохоронці приїхали на місце, і помітили у чоловіка ознаки сп'яніння. Він повторив, що побив матір і вказав на будинок, де вони проживають. При цьому вхідні двері були зачинені і на стук ніхто не відкривав.

Поліцейські зателефонували сестрі чоловіка і дізналися, що він та їх мати насправді живуть зовсім в іншому місці - в селі Стариця. Після цього патрульні зрозуміли, що чоловік нікого не бив, і викликав їх, щоб його підвезли додому. За хибний виклик йому винесли відповідний адмінпротокол.

Чоловікові загрожує штраф від 51 до 119 гривень. Варто зазначити, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт, який передбачає більш значне покарання для таких жартівників.

За завідомо неправдивий виклик поліції, швидкої допомоги або рятувальників пропонується збільшити штрафи від 3 400 до 10 200 гривень.

Нагадаємо, під Львовом п'яний водій влаштував перегони і перестрілку з поліцією.

Раніше в Києві пасажир розбив голову в підземці і не зміг отримати допомогу від працівників метро.

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Новини України Київська областьпатрульная служба
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