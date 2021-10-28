ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Під Києвом чоловік увірвався в лікарню і погрожував медсестрі пістолетом: вона не розгубилася (відео)

Новость на русском →
Васильків, Четвер 28 жовтня 2021 10:04
Під Києвом чоловік увірвався в лікарню і погрожував медсестрі пістолетом: вона не розгубилася (відео) У Василькові чоловік погрожував врожаєм медсестрі (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Василькові Київської області озброєний чоловік увірвався до місцевої лікарні. Він погрожував медсестрі пістолетом.

Про це повідомив в Facebook начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Як все сталося

У ніч на 28 жовтня 36-річний чоловік прийшов до приймального відділення Васильківської лікарні і після недовгих переговорів з медсестрою витягнув з сумки пневматичний пістолет і наставив на лікаря.

Медсестра не розгубилася

Медпрацівниця вчасно зорієнтувалася, зачинила двері й викликала поліцію. Правоохоронці оперативно прибули на місце події, затримали чоловіка та вилучили зброю, яку зловмисник ще намагався ретельно приховати.

Як виявилося, незадовго до інциденту в лікарні, п'яний городянин ходив по місту і погрожував пістолетом вже водіям, щоб ті доставили в лікарню його дружину.

Зараз "герою" загрожує до 7 років за ґратами.

Як ми раніше писали, під Києвом озброєний чоловік пограбував магазин і стріляв у водія вантажівки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима
Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима