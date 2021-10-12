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Під Києвом чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини, але його наздогнала карма

Автор: Людмила Жукова

У Вишневому чоловік вирішив влаштувати пожежу колишній дружині. Він підпалив її квартиру, але сам постраждав від вогню. Полум'я перекинулося на нього і він отримав опіки.

Про це повідомляється на сторінці київської поліції в Facebook.

Як все сталося

Інцидент стався 11 жовтня на вулиці Машинобудівників у Вишневому. На місце пожежі виїжджала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції, представники ДСНС та швидка медична допомога. Мешканців багатоповерхівки евакуювали, а пожежу загасили.

Карма наздогнала Палія

Зараз від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець загоряння. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками. Поки що не повідомляється, чому він вирішив таким способом насолити Білій дружині.

У Вишневому чоловік підпалив квартиру колишньої дружини (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Як ми раніше писали, у Львівській області сталася пожежа в житловому будинку.

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Пожежа