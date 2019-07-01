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Під Києвом у смітнику виявили тіло немовляти: деталі НП

STYLERПодії    01.07.2019 - 14:57
Під Києвом у смітнику виявили тіло немовляти: деталі НП
Фото: колаж РБК-Україна

Поліція розшукує горе-матір, яка викинула новонародженого

Під Києвом горе-матір викинула новонародженого хлопчика на смітник. Кричущий інцидент стався в місті Узин. Тіло немовляти виявили випадкові перехожі, які повідомили правоохоронцям про жахливу знахідку. Про це 1 липня розповіли у відділі комунікації поліції в Київській області.

Замотане тіло дитини знайшли біля сміттєвого бака на вулиці Котляревського.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції та судмедексперт.

Тіло немовляти було направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Під Києвом у смітнику виявили тіло немовляти: деталі НП

Фото: kv.npu.gov.ua

"Попередньо встановлено, що дитина померла до початку фізіологічних пологів", - йдеться в повідомленні поліції.

Правоохоронці розшукують матір знайденого мертвого немовляти.

За даним фактом порушено кримінальне виробництво за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК.

Як повідомлялося раніше, навесні в Рубіжному Луганської області місцеві жителі виявили тіло немовляти прямо у дворі житлового будинку. Немовля стало третім, якого знайшли мертвим протягом одного тижня. Так, перед цим у Києві у Дарницькому парку виявили тіло мертвого немовляти.

Нагадаємо, у Рівному безталанна мати залишила семимісячну дитину саму в квартирі і зникла на три тижні. Дитину виявили сусіди.

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