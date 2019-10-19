Під Києвом "копи" кілька годин катували чоловіка: з'явилося відео

Поліцейські у Василькові Київської області кілька годин катували затриманого. Інцидент стався майже рік тому - 17 грудня 2018-го. Розслідуванням перевищення повноважень співробітниками правоохоронних органів займалося ДБР, їм оголошено про підозру.

Крім того в мережі опублікували відео з камери спостереження, на якому видно, що двоє поліцейських на людній зупинці затримують чоловіка, б'ючи його ногами, кулаками і прикладом автомата. "Копи" продоложили бити затриманого, навіть коли він лежав на землі.

Слідчі ДБР з'ясували, що причиною жорстокості стала словесна суперечка між чоловіком і двома поліцейськими. В ході конфлікту його забризкали сльозогінним газом, вдарили по голові і завантажили в багажник.

Поліцейські катували затриманого під Києвом (фото: dbr.gov.ua)

Але на цьому знущання не закінчилися. Його відвезли в безлюдне місце, де продовжили катування. При цьому рідні та близькі розшукували чоловіка, телефонували на "102" і були у відділку, куди потім привезли побитого.

Щоб приховати злочин, правоохоронці вирішили звинуватити чоловіка в порушенні низки статей. Йому виписали протоколи за розпивання алкоголю в громадських місцях, дрібне хуліганство, злісну непокору співробітникам поліції.

Поліцейські катували затриманого під Києвом (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)