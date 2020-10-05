Під Києвом "коп" збив матір і дочку: стало відомо ім'я і фото жертви

У Броварах сталася смертельна ДТП з участю поліцейського за кермом автомобіля Volkswagen Passat. П'яний "коп" наїхав на матір і дочку, а зараз з'ясувалися подробиці страшної трагедії. Загибла жінка - 43-річна Надія Чамара. Її дочка - 22-річна Марина зараз знаходиться в лікарні в дуже важкому стані.

Кума постраждалої родини розповіла, що мати і донька вийшли за хлібом в той нещасливий день. Загибла Тамара працювала в магазині. За словами жінки, водій їхав зі швидкістю 100 кілометрів на годину.

"Вони вийшли на базар за продуктами, купили хліба. І поверталися додому. Йшли по переходу. Їм залишалося два кроки до тротуару, коли цей водій вилетів на них. Всі автомобілі зупинилися і пропускали пішоходів, а цей летів зі швидкістю понад 100 кілометрів! У нього немає навіть гальмівного шляху", – розповіла вона "Обозревателю".

За словами очевидців ДТП, удар був такої сили, що загиблу жінку підкинуло в повітря. Водій не зупинився і помчав далі. Поліція зупинила його.

Марина Чамара вижила в ДТП, а її мати померла (фото: facebook.com/marina.chamara)

Як виявилося, п'яний поліцейський, який влаштував аварію - Михайло Лудченко. У Броварах він займає впливове становище. Про це на своїй сторінці в Facebook написав користувач під ніком Per Valeri.

"Повідомляють, що п'яний виродок, який сьогодні насмерть збив людину на пішохідному переході, це Михайло Лудченко. Син Лудченко Діани, члена Єдності Сапожка і працівниці БМР. Як думаєте, відмажуть? Номери не пробиваються, що часто буває з номерами авто співробітників силових структур і службовими авто силовиків", - написав чоловік.

В Броварах поліцейський наїхав на двох жінок (фото: facebook.com/groups/brovary)

Як ми писали раніше, під Києвом п'яний "коп" збив матір і дочку, з'явилися моторошні деталі трагедії.