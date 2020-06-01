Під Києвом знівечили фонтан: з'явилося відео з "дикунами"

У Боярці Київської області невідомі вночі вилізли на фонтан і в результаті він зламався. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний Facebook і опублікували відео.

На кадрах видно, як компанія, що сидить поруч на лавочці веселиться, один з молодих людей вирішує піднятися на фонтан, але той не витримує і падає.

Цікаво, що це вже не перший раз, коли фонтан потерпає від того, що на нього підіймаються люди. Зовсім недавно туди спробувала піднятися жінка з дитиною на плечах. Місцева мешканка хотіла зробити фото, але фонтан розвалився, ледь не покалічивши дитину.

Зазначимо, що днями по всій Україні запустили фонтани. Столичні фонтани будуть працювати з 31 травня по 30 вересня. У вечірні години на них будуть включати світлодіодний і музичний супровід.

Як ми раніше писали, жінка з дитиною на плечах впала з 3-метрового фонтану.