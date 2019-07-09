Під Києвом у ДТП згоріли військові: деталі моторошної аварії (відео)

Смертельна ДТП під Києвом, в якій загинуло двоє військових ЗСУ, сталася з вини водія легкового автомобіля "Тойота", який врізався в колесо вантажівки "Газ-32223". Аварія сталася о другій годині ночі 9 липня на Житомирській трасі. Двоє контрактників згоріли, ще один отримав травми та був госпіталізований і перебуває в реанімації. Про це передає ТСН.

Зазначажться, що сім'ям загиблих військовослужбовців нададуть всі відповідні пільги, адже бійці правопорядку загинули під час несення служби.

Всього в вантажівці перебували дев'ять військових. Вони їхали до Києва, щоб конвоювати підозрюваних на засідання суду в Житомир, яке було призначено на 9 ранку.

На середині шляху в автомобіль врізалася легковик, який рухався в попутному напрямку.

Вантажівка врізалася в огорожу і загорілася. Зараз на місці ДТП залишилася обвуглена військова форма. Машини забрали в рамках розслідування події як речові докази.

Фото: скріншот

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Також йде службове і поліцейське слідства.

36-річного водія "Тойоти" затримали. У нього взяли проби крові на аналіз на предмет вмісту алкоголю. Попередньо чоловік був тверезий.

У разі визнання винним у смертельній ДТП він може опинитися за ґратами на 10 років.

Фото: місце ДТП (kv.npu.gov.ua)

У постраждалого водія вантажівки переломи кінцівок, забій грудної клітки та черепно-мозкова травма.

Решта шестеро військових від госпіталізації відмовилися.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, 7 липня у Києві позашляховик Nissan Patrol з чотирма військовими влетів на дах легкового автомобіля Volkswagen Jetta і зупинився на капоті. У салоні розбитого автомобіля разом з водієм знаходилася також дев'ятирічна дитина. Після ДТП військові відкрутили номери на авто і зникли.

Також ми писали про те, що 6 липня у Запоріжжі колесо автомобіля УАЗ Нацгвардії, яке відвалилося, збило велосипедиста - відомого мандрівника Володимира Супруненка. Постраждалого на "швидкій" відвезли в лікарню.