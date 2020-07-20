Під Києвом і Дніпром засипало піском дитину і двох чоловіків: відео з місця трагедії

Під Києвом на кар'єрі засипало піском трьох осіб. Зсув стався в селі Тадиевка Володарського району.

Компанія вирушила на нелегальний кар'єр, щоб набрати пісок, але закінчилося все завалом і трагедією. Про це 20 липня передали в ДСНС України на сторінці в Facebook.

Як з'ясували співробітники чергового караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини смт Володарка на місці події, двом чоловікам вдалося вибратися з-під завалу самостійно. Після цього "копачі" покинули кар'єр до прибуття пожежного підрозділу.

В результаті проведення пошукових робіт рятувальники знайшли та витягнули тіло загиблого чоловіка 1972 року народження.

Того ж дня під Дніпром стався аналогічний нещасний випадок.

У П'ятихатському районі за селом Комісарівка при наборі піску для господарських робіт стався зсув піщаної маси в стихійному місцевому кар'єрі. Чоловіка і дитину засипало піском.

Відео: Під Дніпром піском засипало підлітка і чоловіка на кар'єрі

Рятувальники 54-ї державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС вилучили з піску тіло п'ятнадцятирічного підлітка і громадянина 1969 року народження. Вони були вже без ознак життя.

Під Києвом і Дніпром загинули люди на кар'єрі - їх засипало піском (Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Раніше повідомлялося, що в червні у Києві дівчинку засипало піском під час гри, і її встигли врятувати тільки дивом.

Нагадаємо, в травні 2020 року у Харківській області поблизу селища Золочів в результаті обвалу на піщаному кар'єрі загинула дитина.