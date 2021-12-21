Під Києвом директорка та вихователька дитсадка побилися на очах у дітей: чому виник конфлікт

На записі з відеокамер видно, як жінки кричать один на одну і застосовують силу. До того ж у цей момент між ними пробігає маленька дівчинка. А усі інші діти знаходились поруч у кімнаті.

Чому виникла бійка

Вихователька розповіла, що сварка виникла через заборгованість по зарплатні. Зокрема, директорка не віддавала їй зарплатню - 17 тисяч гривень. Також жінка не була оформлена у дитсадку, а гроші отримувала готівкою.

Окрім того, вона додала, що не пішла з'ясовувати стосунки з начальницею якомога далі від дітей, бо в інших кімнатах немає відеоспостереження.

Зокрема, вона пояснила, що директорка сама напала на неї під час сварки.

За словами директорки, вона нікого не била, а лише штовхала виховательку. Вона заявила, що конфлікт виник через те, що жінка не давала повісити курточку.

Бійку довелось рознімати кухарці, яка прибігла, коли почула крик.

Після інциденту батьки почали забирати дітей із дитсадка та вимагають повернути кошти - 6 тисяч гривень за місячний абонемент. Директорка поскаржилася, що через скандал садочок збанкрутував і виставлений на продаж за 5 тисяч доларів.