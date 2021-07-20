Під Києвом дівчата побили подругу при маленькій дитині (відео)

У Київській області кращі подруги почали з'ясовувати стосунки словесно, але потім конфлікт перейшов в побиття. При цьому поряд було присутнє немовля.

Про це повідомляє Telegram-канал " Україна в шоці ".

На відео видно, як дівчина забилася в куток і її б'ють навіть ногами. Після інциденту жертва написала заяву в поліцію.

"Очевидці бійки, вже за традицією, не поспішали рознімати бійку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Італії 52-річна українка побила 87-річну жінку, за якою вона наглядала. При цьому удари вона їй наносила ногами і кулаками. Громадянку України застали в стані алкогольного сп'яніння.

Правоохоронці підозрюють, що українка не раз уже била свою підопічну. Під час затримання вона пручалася і напала на поліцейського.

У побитої жінки похилого віку були досить серйозні пошкодження. Її поклали в лікарню на 15 діб.

Правоохоронці зазначили, що між жінками виникла сварка, коли українка прийшла додому в нетверезому стані.

Ми також писали про те, що в Запоріжжі чоловік жорстоко побив колишню кохану в магазині одягу, а поліцейські його відпустили. Після нападу дівчину забрала "швидка допомога". Також постраждала й інша співробітниця магазину, яка хотіла заспокоїти чоловіка.