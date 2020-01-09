Під Києвом чиновницю підстрелили з арбалета

Під Києвом у Борисполі жінку поранили стрілою з арбалета, після чого постраждалу госпіталізували. Інцидент стався 8 січня біля будинку чиновниці по вулиці Володимира Момота, за кілька сотень метрів від її під'їзду. Про це передає місцеве видання "Це Бориспіль".

Випущена з арбалета стріла потрапила в зап'ястя лівої руки жінки, пройшла наскрізь і застрягла в припаркованому поруч автомобілі.

За словами свідків, вони почули гучний крик болю, глухий удар і звук сигналізації від машини, побачили жінку, яка спливала кров'ю і надали їй першу медичну допомогу. Люди викликали швидку допомогу та поліцію.

Як з'ясувалося, постраждала працівник управління освіти Бориспільської міської ради Ніна Ковадло. Вона поверталася додому з магазину "Фора. В жінку стріляв невідомий ззаду.

Правоохоронці опитали свідків та оглянули прилеглу територію.

Як розповіли у відділі комунікації поліції в Київській області, за даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу. Слідчі дії тривають.

У Борисполі чиновницю поранили з арбалета (Фото: borispol.org.ua)

Також правоохоронці просять громадян повідомити будь-яку інформацію, яка зможе допомогти вийти на слід "стрільців".