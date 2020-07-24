Під Києвом бізнесмена розстріляли на очах у 7-річного сина: подробиці

Під Києвом кілери розстріляли бізнесмена, віцепрезидента боксерського клубу 44-річного Ігоря Плекана. Розправа сталася на очах у маленького сина, який вижив дивом.

Сталося це в автомобілі, на якому чоловік з 7-річною дитиною їхали на дачу в Артемівку Бориспільського району, йдеться в сюжеті Надзвичайних новин.

Коли автомобіль був біля залізничного переїзду, невідомі вистрибнули з кущів і стали впритул розстрілювати машину з автоматичної зброї. Важко пораненому бізнесменові вдалося з'їхати в поле і проїхати ще близько 300 метрів. Син дивом не отримав поранень.

Ігор Плекан (скрін з відео)

Повідомляється, що кілери наказали хлопчикові тікати якомога далі. Він добіг до дому й показав матері, де шукати батька. На жаль, було вже пізно. Поранення виявилися смертельними.

Дружина Ігоря Плекана каже, що чоловік і раніше неодноразово погрожували. Зокрема, під будинок підкидали похоронні вінки.

Зараз поліцейські займаються розслідуванням резонансної справи і опрацьовують різноманітні версії.

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