Під Києвом бандити мучили цілу родину, використовуючи найстрашніші тортури 90-х

У Київській області бандити напали на бізнесмена і його сім'ю. Злочинці страшенно катували всіх членів родини протягом години. Вони використовували найвитонченіші знущання: катували праскою, різали ножем і заливали в очі горілку, вимагаючи інформацію про місце зберігання грошей. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Напад стався ще 30 листопада, але зараз поліція затримала злочинців і показала їх в мережі. В результаті нападу бандити забрали у родини 3000 доларів, 8000 гривень, забрали ювелірні вироби та інші цінності, а також викрали два автомобілі, які були припарковані у дворі.

Речі бандитів, вилучені при обшуку (фото: Андрій Небитов/Facebook)

Як розповіли в поліції, до складу банди входили п'ять осіб. Всі вони жителі міста Ірпінь, крім лідера угруповання - 31-річного киянина. Раніше він відбував покарання за крадіжку з квартири і вчинення грабежу. Деякі з учасників організованої банди раніше брали участь у рейдерських захопленнях.

До складу банди входило 5 осіб (фото: Андрій Нєбитов/Facebook)

Зараз лідер і члени банди затримані і знаходяться в СІЗО. За даним фактом порушено кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій), ст. 257 (бандитизм) і ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Як ми раніше писали, у Києві затримали банду з чотирьох осіб. Вони викрали юриста і вимагали від нього неіснуючий борг.