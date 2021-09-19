Під Києвом 19-річний студент помер після вакцинації: що відомо

19-річний студент Володимир Сало з українського гуманітарного інституту помер після вакцинації від коронавірусу. Самопочуття молодої людини почало різко погіршуватися після ведення вакцини.
Про смерть студента розповіли на офіційному сайті Українського гуманітарного інституту.
13 вересня студент пройшов вакцинацію близько 14: 30. До вакцинації відчував себе добре, але вже до вечора самопочуття почало погіршуватися. А ввечері йому стало зовсім погано, лікарі більше ніж годину намагалися врятувати йому життя, але на жаль, хлопець помер.
"До вечора почував себе добре, о 18:30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Пізніше піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Лікарі реанімували Вову годину", - розповіли в навчальному закладі.
Володимир Сало навчався на третьому курсі за спеціальністю "філологія". Родом він був з села Добросин Львівської області, виховувався в багатодітній родині, серед п'ятьох дітей він був наймолодшим сином. В Інституті про нього відгукуються дуже тепло.
19-річний Володимир Сало помер після вакцинації
"Протягом усього навчання працював репетитором англійської мови онлайн. Любив читати, був дуже допитливою людиною. Володимир був дуже добрим і чуйним. Кілька разів він, з бажання врятувати чиєсь життя, здавав донорську кров. Допомагав як волонтер на святі подяки в Києві 12 вересня", - зазначили в УГІ.
За попереднім висновком від медиків, студент помер через серцево-легеневу недостатність і набряк легенів, також – від коронарної недостатності. Точна причина смерті 19 – річного хлопця стане відома після медичних досліджень - через місяць.
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