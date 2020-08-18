Під Києвом 16-річна дівчина зникла після прогулянки з немовлям: рідні в розпачі

Під Києвом розшукують 16-річну Аліну Галат, яка пішла прогулятися зі своїм 1,5-місячним сином Артемом і безслідно зникла. Рідні дівчини в розпачі, і просять про допомогу в розшуках.

Аліна вийшла з дитячим візочком гуляти 17 серпня близько 18:00. Про це повідомляється у Facebook Розшуку дітей ГУНП в Київській області.

Вони з сином проживають з рідними у місті Вишневе по вулиці Григорія Сковороди.

Прикмети Аліни: на вигляд 16-17 років, зріст 162 см, міцної статури, волосся темно-каштанове середньої довжини, обличчя овальне, очі блакитні.

В день зникнення була одягнута в сіру футболку і сині джинсові шорти вище колін.

1,5-місячний Артем вдягнутий в комбінезон "чоловічок" білого кольору, шапочку білого кольору.

Дитина була у візочку пісочного кольору з яскраво-червоними вставками.

Аліна Галат та Артем (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)

При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини з немовлям просять телефонувати за номером спецлінії поліції "102".

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