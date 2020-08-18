Під Києвом 16-річна дівчина зникла після прогулянки з немовлям: рідні в розпачі

У місті Вишневе, що під Києвом, розшукують 16-річну дівчину з немовлям на руках
Під Києвом розшукують 16-річну Аліну Галат, яка пішла прогулятися зі своїм 1,5-місячним сином Артемом і безслідно зникла. Рідні дівчини в розпачі, і просять про допомогу в розшуках.
Аліна вийшла з дитячим візочком гуляти 17 серпня близько 18:00. Про це повідомляється у Facebook Розшуку дітей ГУНП в Київській області.
Вони з сином проживають з рідними у місті Вишневе по вулиці Григорія Сковороди.
Прикмети Аліни: на вигляд 16-17 років, зріст 162 см, міцної статури, волосся темно-каштанове середньої довжини, обличчя овальне, очі блакитні.
В день зникнення була одягнута в сіру футболку і сині джинсові шорти вище колін.
1,5-місячний Артем вдягнутий в комбінезон "чоловічок" білого кольору, шапочку білого кольору.
Дитина була у візочку пісочного кольору з яскраво-червоними вставками.
Аліна Галат та Артем (фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti)
При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місцезнаходження дівчини з немовлям просять телефонувати за номером спецлінії поліції "102".
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