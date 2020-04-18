У Києво-Печерській Лаврі новий спалах коронавіруса: десятки заражених

Коронавірус в Україні діагностували сьогодні у рекордної кількості людей - за добу підтверджений 501 новий випадок інфікування COVID-19. Також стало відомо про новий спалах заражених у Києво-Печерській Лаврі, закритій на карантин.

18 квітня в святині було виявлено ще 26 хворих коронавірусом. Про це йдеться в повідомленні на Telegram-каналі "Новина".

Всього в Лаврі вже понад сотня інфікованих. У трьох випадках хвороба у пацієнтів призвела до летального результату.

Водночас в УПЦ МП повідомили про одужання від коронавіруса шістьох ченців і послушників, які вже повернулися в Києво-Печерську лавру. Їх поселили у спеціальному корпусі, який підготували служби епіднагляду за їх здоров'ям будуть спостерігати лікарі.

На Великдень у Києві у 179 храмів чергуватимуть співробітники поліції та Нацгвардії. Правоохоронці проводитимуть профілактичні бесіди з парафіянами, а на найбільш явних порушників карантинних правил складуть адмінпротоколи та оштрафують.

В поліції столиці вже зробили заяву, що правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення карантину на Великдень.

Так, раніше в МВС заявили про те, що якщо в храми на свято Великдень піде хоча б десята частина віруючих, то буде спалах коронавіруса.

При цьому варто зазначити, що згідно з проведеним соціологічним дослідженням напередодні великодніх свят, піти в храм на Великдень планують більше 5,5% українців.