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У Києво-Печерській Лаврі коронавірусом заразилися десятки: Кличко б'є на сполох

STYLERКоронавірус    09.04.2020 - 15:26
У Києво-Печерській Лаврі коронавірусом заразилися десятки: Кличко б'є на сполох
Коронавірус - у Києво-Печерській Лаврі заразилися 26 осіб (колаж РБК-Україна)

У Києві побоюються, що після Великодня ситуація з коронавірусом може різко не загостритися

Коронавірус в Україні діагностовано вже у 1892 пацієнтів, а у Києві за минулу добу заразилися 11 жінок, 29 чоловіків та піврічна дитина.

За словами мера Києва Віталія Кличка, в Києво-Печерській лаврі зафіксовано 26 хворих COVID-19.

"Складно уявити, яким може бути ланцюг подальшої передачі інфекції", - заявив він на брифінгу 9 квітня.

Також мер зізнався, що через таку ситуацію дуже стурбований, адже побоюється різкого збільшення кількости заражених після Великодня 19 квітня.

"Ось чому я з хвилюванням очікую цьогорічний Великдень - щоб після свят різко не загострилося, щоб у нас не було сотень нових хворих", - сказав Кличко.

Зазначимо, що МОЗ прогнозує пік захворювань 14-15 квітня - за кілька днів до Великодня.

Через карантин церкви і храми в Україні не будуть закривати, але святкові богослужіння проводитимуть в онлайні та без парафіян. У Всеукраїнській раді церков вже закликали віруючих дотримуватися всіх рекомендацій медиків і розпоряджень щодо обмежувальних заходів.

В церкві під час богослужіння можуть бути присутніми одночасно: священик, служка, дяк і особи, які технічно обслуговують службу та забезпечують онлайн-трансляцію. У всіх присутніх обов'язково повинні бути маски або респіратори. Без захисного засобу в церкві дозволено бути тільки священику.

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