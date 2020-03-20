Киянку через коронавірус оштрафували на 17 тисяч: що сталося

Карантин в Україні передбачає ряд обмежувальних заходів для запобігання поширенню інфекції. У зв'язку з цим ВР внесла поправки в законодавство України. Під обмежувальні заходи з адміністративною або кримінальною відповідальністю потрапляють і ті, хто продають харчі без необхідної документації та слідування правилам санітарії. Так, у п'ятницю, 20 березня, в Києві була оштрафована мешканка столиці, яка продавала з рук харчові продукти в невстановленому місці.

У Києві жінку, яка порушила правила карантину, оштрафували на 17 тисяч гривень. Відповідне рішення виніс Шевченківський районний суд столиці у п'ятницю, 20 березня. Місцева мешканка продавала харчові продукти з рук у невстановленому місці, чим допустила порушення санітарно-протиепідемічних правил на період дії карантину.

"За результатами розгляду справи особу визнано винною у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 44-3 (порушення правил карантину людей) Адміністративного кодексу, на жінку накладено адміністративний штраф у розмірі 17 тис. гривень", - сказано в повідомленні прес-служби суду.

Це рішення стало першим по справі за порушення правил карантину.

Варто відзначити, що у Китаї завершили клінічні дослідження препарату від коронавіруса.

Також РБК-Україна писало, що у Мукачеві 11 осіб перевіряють на коронавірус.