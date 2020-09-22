Киянка застукала чоловіка біля готелю і спотворила його авто (відео)

Дружина знівечила авто чоловіка біля готелю в Києві (колаж: РБК-Україна)

У Києві стався курйозний інцидент з автомобілем біля готельного комплексу

У Києві жорстоко "познущалися" над автомобілем, припаркованим біля одного з готельних комплексів.

У мережі з'явилося курйозне відео з сильно розмальованою іномаркою білого кольору. Ролик розмістили в Telegram dtp.kiev.ua.

Машина помальована химерними малюнками та орнаментами, а також написами "Настя" і "Love" рожевого та блакитного кольору. Ображена жінка постаралася настільки добре, що на автомобілі не залишилося "живого місця". Пофарбовані в рожевий були навіть диски.

Автори відео припустили, що це помста ображеної дружини, яку проміняли на коханку.

"Біля готельного комплексу, видать, дружина приїхала, перевірити, як чоловік веде переговори", - говорить автор ролика.

У Києві біля готелю розмалювали авто (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що у Києві священиків засікли на дорогому позашляховику Mercedes-Benz GL. Вартість такого б/у авто перевищує 1 мільйон гривень.

Також повідомлялося, що українець вирішив переробити "волинський джип" в "Гелік", але щось пішло не так. У мережі з'явилися курйозні фото автомобільного монстра.

До речі, нещодавно у Запоріжжі помітили парочку собак за кермом "Ланоса".