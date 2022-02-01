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Киянка купила морозиво, яке могло її вбити: що було всередині

Автор: Людмила Жукова

У Києві жінку мало не вбило морозиво, яке вона купила разом з чоловіком.

Про це повідомляє ТСН.

Як все сталося

Подружжя в Києві купило дві банки морозива одного виробника. Але в одній з них крім десерту помітили щось схоже на голку. Шматок металу випав прямо з ложку, коли жінка хотіла з'їсти ще.

Як виявилося, на дні відерця з десертом була голка. Це було морозиво з фісташкою відомого виробника.

"Все спочатку було добре, а потім у мене з ложки випала голка", - згадує той вечір жінка.

Що говорить виробник

За словами киянки, вони з чоловіком донесли ситуацію до виробника ласощів і перед ними вибачилися.

"Вибачення - це, звичайно, добре, але що це за ситуація. А якби це була дитина? - дивується жінка.

На виробництві морозива їй сказали, що, можливо, партію пошкодили та це сталося випадково.

Компенсація

Адвокат в сюжеті каже, що якщо у вас є докази - ви можете розраховувати на компенсацію.

"Якщо у вас є фото і відео, було проведено лікування - ви цілком можете розраховувати компенсацію від тисяч до сотень тисяч гривень", - повідомив адвокат.

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