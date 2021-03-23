Киянка з COVID-19 не змогла зробити безкоштовний тест: "та скаржся куди хочеш!"

Дівчина подзвонила в приватну клініку, де у неї укладена декларація з сімейним лікарем, щоб взяти напрямок на тест. Їй запропонували записатися на онлайн-консультацію з лікарем через кілька днів.

До того часу її температура стабілізувалася, але залишився легкий кашель. Через пару днів з нею зв'язалася лікар, але напрямок на безкоштовний тест так і не дали. Дівчині пояснили, що приватні клініки не надають таку послугу.

"Я була вкрай здивована почутим, бо з телевізора міністр говорить, що кожна людина може взяти у сімейного лікаря напрямок і зробити безкоштовний тест, що країна повністю забезпечена тестами", - зазначила Ірина.

Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я, де їй сказали, що тести є в державних амбулаторіях, і їх без проблем можна здати за напрямком від сімейного лікаря.

"Тільки по ходу розмови я зрозуміла, що держава забезпечує експрес-тестами", - додала дівчина.

Вона зраділа і цьому, бо біля будинку у неї є така амбулаторія. Їй залишилося тільки взяти напрям у сімейного лікаря. Напрямок їй скинули через СМС.

Вона подзвонила в амбулаторію, де їй сказали, що тести вони надають тільки тим пацієнтам, у яких є декларація з їх лікарем.

"На мою фразу - я буду скаржитися в МОЗ, вона не відреагувала від слова зовсім, типу ой, та скаржся куди хочеш і повісила слухавку", - зазначила Ірина.

У відчаї вона знову набрала гарячу лінію міністерства охорони здоров'я і пояснила всю ситуацію.

Дівчині сказали, що амбулаторія неправа і запропонували залишити скаргу. При цьому вони пообіцяли розібратися з ситуацією. Ірина попросила їх розібратися з цим швидше, оскільки у неї був 5 день хвороби і потім експрес-тест був би не ефективним.

Її запевнили в тому, що розберуться в ситуації, але в результаті ніхто їй так і не передзвонив. Пізніше вона втратила нюх, який повернувся до неї на 15 день.

"Яка Мораль. Здати безкоштовний тест на ковід, яким, по ідеї мене має забезпечити держава, мені не вдалося. Уявіть скільки людей захворіли ось так в легкій формі, як я, взагалі не складають ніяких тестів (я хоч поборолась!). Між нашою щоденною статистикою і реальністю величезна прірва", - підсумувала дівчина.