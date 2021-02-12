Киянин підірвав себе на дитячому майданчику: друг загиблого назвав причину трагедії

За словами друга загиблого, він працював на радіоринку, і останні кілька днів був у пригніченому стані.

Ймовірною причиною трагедії стала сварка з дружиною, вважає Андрій.

"Він попросив усіх відійти з дитячого майданчика. Всі відійшли. Я працюю поруч, почув вибух", - розповів чоловік.

Очевидці розповідають, що чоловік досить довго сидів на дитячому майданчику і раптом почав кричати, щоб люди відійшли від нього. Через кілька хвилин стався вибух.

Сусідка загиблого Вероніка каже, що їх діти дружили.

"(У нього) дружина і троє дітей... Зараз дочку викликали на упізнання. Працював на радіоринку десь. Скільки років живемо в одному дворі, діти у мене та у нього дружили", - розповіла жінка.

Також сусіди чоловіка зауважили, що саме сьогодні від нього пішла дружина з дітьми.

Як поінформували правоохоронці, загиблий чоловік був 1971 року народження.

Також в прес-службі поліції Києва розповіли, що дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відкрито два кримінальних провадження.

Зокрема, за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією - самогубство, а також за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.