Киянин під час сексу випадково вбив партнерку, застосувавши прийом з фільмів для дорослих

Як вказується в матеріалах справи, в листопаді минулого року чоловік біля станції "Караваєві Дачі" на вулиці Ушинського на Солом'янці зустрів ввечері раніше наочно знайому, з якою відправився до неї додому, щоб разом випити.

Далі у квартирі, після розпивання спиртних напоїв, пара стала займатися коханням "природним шляхом близько 2-х разів". Потім чоловік запропонував анальний секс, на що жінка добровільно погодилася.

Під час такої близькості підсудний однією рукою тримав даму за талію, а іншою закрив їй рот і ніс, тим самим перекрив їй дихальні шляхи. Подібні інтимні прийоми, серед іншого, представлені не тільки у фільмах для дорослих, а й у широко відомих картинах ("Необоротність" режисера Гаспара Ное, "Злиття двох місяців 2" від Фархада Манна та інших).

"Після того, як він задовольнив свої потреби, відпустив тяжко дихаючу потерпілу. Він пішов на кухню, а коли повернувся, виявив потерпілу, яка не подає ознак життя, а з рота у неї текла кров", - йдеться в публікації.

Тоді чоловік викликав "швидку допомогу" і поліцію. Але було вже пізно - жінка померла.

Згідно з висновком судмедексперта, смерть настала в результаті механічної асфіксії через закриття отворів носа і рота.

Сам же чоловік зізнався, що знав про проблеми у жінки з легенями, але заподіяти їй шкоду не збирався.

В тюрму чоловіка не посадять

Зазначається, що підсудний "щиро розкаявся" у скоєному, свою вину визнав повністю і нічого не оскаржував.

"На підставі ст. 349 ч. 3 КПК України суд обмежив дослідження доказів допитом обвинуваченого. Таким чином, суд прийшов до висновку про винність особи у вчиненні умисних дій, що виразились у вбивстві, вчиненому з необережності", - йдеться в матеріалі справи.

При винесенні вироку суд враховував пом'якшувальні обставини, такі як перше притягнення до кримінальної відповідальності, щире каяття у скоєному, сприяння органу досудового слідства, тяжкі сімейні обставини (чоловік доглядає за мамою, яка самостійно не може пересуватися).

Так, чоловіка визнали винним за ст. 119 ч. 1 КК України та призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, а на підставі ст. 75 КК звільнили від відбування покарання з випробуванням - іспитовим строком на 3 роки.