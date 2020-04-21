Киянин розповів правду про те, як його лікують від коронавірусу: витратив не більше тисячі

Киянин Віктор Фантаєв розповів, як його рятують від коронавірусу в Україні. Як розповів сам хлопець, він погодився на експериментальне лікування препаратами від малярії і каже, що йому вже набагато краще.

Його хвороба почалася з легких симптомів, і лише на п'ятий день сильного кашлю і високої температури підтвердили коронавірус.

"Як тільки я приїхав, мені зробили експрес-тест, який був негативний. Тому провели мазок на ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Через день прийшов лікар і повідомив, що у мене таки підтвердився діагноз", - розповів Віктор програмі "Вікна-новини".

Зараз його лікують експериментальним методом. Ніхто до цього нікого не примушує. Якщо ти хочеш і готовий лікуватися таким способом, то підписуєш відповідні папери про угоду.

"Багато почали говорити, що мене змусили. Ні. Я сам захотів і дав згоду. Для чого потрібно підписувати папери? Препарат, яким мене лікують, має низку побічних реакцій, аж до втрати периферичного зору. Він використовується для лікування від малярії. Але в моєму випадку він працює. Самопочуття за два дні значно покращилося", - зізнається пацієнт.

У лікарні Віктор веде свій блог, так званий щоденник, в якому розповідає про реалії української медицини і умови життя в лікарнях. Більш того, чоловік робить великий акцент на поширених міфів і розвіює їх.

"Лікарі дійсно чудові! Всі звинувачення, мовляв, вимагають гроші або погрожують вигнати, - це неправда. За весь час на ліки я витратив не більше тисячі гривень. Аналізи, рентген - безкоштовно. Мій стан контролюється постійно", - каже киянин.

Також пацієнт зізнався, що боявся не стільки захворіти, скільки самого лікування в Україні. Однак тепер він змінив свою думку.

"Я не очікував, що буде таке гарне ставлення з боку медперсоналу. Низький уклін їм. Вони працюють на знос. Люди працюють за мізерну зарплату, але при цьому чесно і самовіддано", - резюмував він.

Киянин розповів про лікування від коронавірусу в Україні

Раніше заступник міністра охорони здоров'я України розповіла, скільки коштує лікування від коронавірусу в нашій країні.