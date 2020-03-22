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Киянин зізнався, що захворів коронавірусом: реакція сусідів

STYLERКоронавірус    22.03.2020 - 18:17
Киянин зізнався, що захворів коронавірусом: реакція сусідів
Коронавірус в Києві (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Києві продовжує заражати все більше людей

Коронавірус в Києві заразив уже 9 жителів столиці. Всього, за даними МОЗ, на 22 березня зареєстровано 47 інфікованих, з них 3 людини померло, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 6 нових випадків, всі вони - в Києві.

Один киянин зізнався в групі ЖК "Паркове місто", що захворів коронавірусом. Після цього його зацькували сусіди по будинку. 40-річний чоловік попросив сусідів і тих, з ким контактував, звернутися до лікаря і самоізолюватися.

Після цього жителі ЖК поскаржилися в поліцію на те, що дружина зараженого чоловіка і його троє дітей гуляють на дитячому майданчику. А хворий, хоч і проживає окремо від сім'ї, але за останній тиждень кілька разів з ними контактував. У поліції заявили, що у них немає повноважень ізолювати громадян.

При цьому в чаті мешканців комплексу люди досі продовжують обговорювати чоловіка. Про це повідомляє видання "КП в Україні".

"Один з мешканців повідомив сусідам, що у нього коронавірус. Чоловік вчинив, як цього вимагає закон і совість. Але не врахував реалії... Що йому сказали сусіди - не будемо цитувати. Група особливо активних сусідів викликала поліцію з вимогою виселити з будинку його дружину і трьох дітей. Це дно", - зазначили у виданні.

Нагадаємо, що зірка Голівуду з України Іванна Сахно заразилася коронавірусом. Вона також описала симптоми хвороби. 22-річна дівчина розповіла, що перші симптоми у неї проявилися не відразу і не одночасно.

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