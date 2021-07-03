Кияни провчили автохама на "блатних" номерах (фото)

Також в мережі опублікували фото з наочною демонстрацією такого "уроку".

Як видно на знімку, інноваційний кросовер прикрашає спеціальний номерний знак з чотирма вісімками - така комбінація цифр має великий попит серед автовласників, а номери вважаються елітними. Так, у МРЕВ вказувалася ціна на номери для транспорту "8888" у 10 тисяч гривень.

Як виявилося, розщедритися власник Nissan на "крутість" зміг, а ось заплатити за паркування в належному місці або просто нормально залишити машину - тут вже складності.

І ось до чого це призвело: невідомі поклали на капот біля лобового скла важкі каменюки та пакети зі сміттям.

"Сьогодні зранку на Йорданській, 11, керманичу із "блатним" номером нагадали, що так нормальні люди не паркуються. Nissan BX8888KC", - йдеться в публікації.

У Києві автохаму з елітними номерами залишили на машині "послання" (фото: facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях одна з користувачок мережі поділилася історією, як її знайомі одного разу провчили іншого "героя паркування":

"У нас колись так один шибко розумний свою Таврію заганяв у палісадник під каштани. Таврія машина легка, наші пацани її розгорнули та впритул між двома каштанами встромили. Все, більше ми його не бачили", - написала жінка.