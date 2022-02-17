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Кияни поскаржилися на страшний сморід на Лівому березі: що зливають у Дніпро (відео)

Автор: Людмила Жукова

У Києві жителі скаржаться, що на Лівому березі поширився смердючий запах. Судячи з усього, він йде з каналізації. Як виявилося, так і є.

Відео з доказами з'явилося в Telegram-каналі Київ без цензури.

"Кияни скаржаться на появу смердючої речовини в Дніпрі на Лівому березі Києва в районі Русанівських садів", - підписав відео автор.

У ролику показано, як нечистоти зливаються прямо в Дніпро. Хто цим займається поки не відомо.

Дивіться все самі на відео.

Цікаво, що більше згадок про те, що городяни скаржаться на моторошний запах в районі Русанівських садів - ми не знайшли. Також невідома дата, коли зняли ролик.

До речі, українська столиця потрапила до топ-10 світового антирейтингу міст за якістю повітря та забруднення атмосфери. Київ зайняв восьму позицію з показником забрудненості 138 при нормі 50.

Як ми писали раніше, у Голосіївському парку Києва твориться справжнє свавілля. Вже не в перший раз в одне з озер, яке входить до групи Оріхуватських ставків, зливають нечистоти і хімічні відходи.

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Київ