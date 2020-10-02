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Кияни ополчилися проти "героїв паркування": ламають дзеркала і залишають смердючі "презенти"

Автор: Володимир Костирін

У Києві провчили "героїв паркування" і викликали суперечки в мережі

У Києві водії авто, які паркуються в недозволених місцях, ризикують виявити раптові пошкодження на своєму транспорті або неприємні сміттєві "подарунки". У столиці за день зафіксували одразу кілька подібних випадків "помсти".

Кадри наслідків таких "уроків" 2 жовтня опублікував ресурс "dtp.kiev.ua" в Telegram-каналі та Facebook-сторінці.

В одному з випадків "герою паркування" на новенький автомобіль Volkswagen на капот поклали пакет зі сміттям. Зазначається, що водій залишив машину в недозволеному місці, ускладнивши прохід до сміттєвих баків у дворі на вулиці.

"Що робити, браття? Як боротися з цим свавіллям", - підписав кадри автор публікації.

У Києві "герою паркування" залишили сміття на капоті авто (фото: t.me/dtpkievua)

Також в інтернеті показали, як "провчили" автомобілістку за те, що вона так залишила свій BMW в проїзді, що карети "швидкої допомоги" або машини рятувальників просто не змогли б проїхати.

"Судячи з усього дівчина водійка BMW так і не може зрозуміти, за що покарали "народні ельфи", пошкодивши двірники та дзеркала", - йдеться в матеріалі.

Крім того, в мережі показали фото, як зламали дзеркало заднього виду на іншому автомобілі.

"Злочин і покарання", - лаконічно підписаний знімок.

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У Києві "героям паркування" ламають дзеркала заднього виду на авто (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua / t.me/dtpkievua)

Треба сказати, що користувачі мережі у коментарях тут же стали дорікати за подібні методи виховання "героїв паркування" і наголошувати, що псування майна - і є злочин.

  • Дійсно, можна ж просто людині псувати майно. Тільки він викличе копів, і виявиться що на будинку навпроти є камера, а знака, що забороняє парковку - немає.
  • Мені особисто не зрозуміло, чому ця кулька стоїть біля бордюру, і взагалі, чи має вона там бути, чи це чиясь примха. Я не бачу за цим фото обстановки навколо і не можу правильно оцінити неправомірність або некоректність дій цього водія.
  • Звичайно, дзеркало ж зламати простіше, ніж розібратися в ситуації.

Раніше ми писали про те, що у Києві "герой паркування" отримав гнівне послання, і став відомий текст записки.

Нагадаємо також, що нещодавно у Харкові "героя паркування" наздогнала карма, після чого в мережі зробили попередження водіям.

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