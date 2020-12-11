Киян обурило відео, як школярі падали на дорогу і дерлися по льоду

Ожеледиця у Києві через вчорашні крижані дощі перетворила вулиці столиці на "каток", і люди потерпають від незручностей навіть на наступний день після негоди. У мережі показали відео, як школярі падають на слизькій дорозі, повертаючись після уроків додому.
Такий ролик 11 грудня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".
Подібна ситуація склалася в Солом'янському районі на вулиці Кудряшова. Кадри зняв водій, проїжджаючи на своєму авто повз території школи вдень. На відео показано, як діти намагаються обережно і повільно йти дорогою з невеликим нахилом у бік проїжджої частини. Зробити це не просто - школярі падають через ожеледицю та їм буквально доводиться дертися, а деякі завбачливо тримаються за паркан.
"Ось так діти повинні йти зі школи..." - йдеться в описі ролика.
Користувачі мережі уточнюють, що вранці комунальники тут посипали піском, але, мабуть, користі від цього на довго не вистачило.
Відео: У Києві школярам доводиться дертися дорогою через ожеледицю
Ролик викликав масу обурення, обговорень і суперечок в коментарях: деякі покладають провину виключно на двірників, інші наполягають, що батьки могли б і самі підключитися до посипання піску і солі заради безпеки дітей, а треті зауважують, що в подібній ситуації краще залишати школярів вдома.
Раніше ми писали про те, що в мережі всі сміються з відео, де дівчинка "дрифтує" на Андріївському узвозі в Києві.