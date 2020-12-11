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Киян обурило відео, як школярі падали на дорогу і дерлися по льоду

Київ, П'ятниця 11 грудня 2020 19:17
Киян обурило відео, як школярі падали на дорогу і дерлися по льоду
Ожеледиця у Києві (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Ожеледиця у Києві через вчорашні крижані дощі перетворила вулиці столиці на "каток", і люди потерпають від незручностей навіть на наступний день після негоди. У мережі показали відео, як школярі падають на слизькій дорозі, повертаючись після уроків додому.

Такий ролик 11 грудня опубліковано на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Подібна ситуація склалася в Солом'янському районі на вулиці Кудряшова. Кадри зняв водій, проїжджаючи на своєму авто повз території школи вдень. На відео показано, як діти намагаються обережно і повільно йти дорогою з невеликим нахилом у бік проїжджої частини. Зробити це не просто - школярі падають через ожеледицю та їм буквально доводиться дертися, а деякі завбачливо тримаються за паркан.

"Ось так діти повинні йти зі школи..." - йдеться в описі ролика.

Користувачі мережі уточнюють, що вранці комунальники тут посипали піском, але, мабуть, користі від цього на довго не вистачило.

Відео: У Києві школярам доводиться дертися дорогою через ожеледицю

Ролик викликав масу обурення, обговорень і суперечок в коментарях: деякі покладають провину виключно на двірників, інші наполягають, що батьки могли б і самі підключитися до посипання піску і солі заради безпеки дітей, а треті зауважують, що в подібній ситуації краще залишати школярів вдома.

  • А бажаючих у двірники піти, і вставати о 5 ранку (!!!!) тут багато, аууууу? Відгукніться! Замість того, щоб строчити тут в ФБ... хоч хтось у себе у дворі посипав пісочком... сіллю...
  • Ну що ж, тепер замість тормозка даємо дітям у школу пару пачок солі та відро піску. І до мера в гості або на прийом... посолити і пропесочити...
  • Це ранкова ситуація, о 8:50 цей шматок доріжки посипали піском і йти стало значно легше. З іншого боку школи - теж підйом і сходинки, велика частина людей травмувалися б саме там. Мабуть, керівництво школи направило єдиного двірника спочатку на більш небезпечну локацію.
  • Я вранці подивився у вікно і написав, що мала буде сидіти вдома, на біса ці подвиги, завдання вчитель в месенджер все одно надсилає.
  • Проїжджа частина посипана, а пішохідна - відразу в травмпункт.
  • Сьогодні зранку сходила в магазин, поверталася з сіллю, відчула себе сіячем! Рекомендую, і мені весело й іншим комфортніше

Раніше ми писали про те, що в мережі всі сміються з відео, де дівчинка "дрифтує" на Андріївському узвозі в Києві.

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