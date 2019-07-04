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Киян обурив автохам на дитячому майданчику: героя паркування "прославили" (фото)

STYLERЖиття    04.07.2019 - 16:24
Киян обурив автохам на дитячому майданчику: героя паркування "прославили" (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Героя паркування на Нивках зробили "відомим" в мережі

У Києві "герой паркування" залишив свій автомобіль на дитячому майданчику. Автохам "відзначився" у дворі на розі вулиць Ігоря Турчина та Академіка Туполєва у Шевченківському районі столиці на Нивках. Відповідні фото опубліковані на Facebook-сторінці спільноти "Герої парковки".

Як видно на кадрах, водій іномарки проїхався через зелену зону, де встановлені дитячі драбинки і горки, і просто залишив авто поруч із місцем, де грають діти.

"Йому так зручніше паркуватися. Двори на вулицях Турчина та Туполєва", - зазначено в підписі до знімків у спільноті "Герої паркування".

Киян обурив автохам на дитячому майданчику: героя паркування &quot;прославили&quot; (фото)

"Герой паркування" у Києві залишив авто на дитячому майданчику (Фото: facebook.com/parkingheroua)

У коментарях до повідомлення користувачі мережи обурюються такою поведінкою автохама та зазначають, що люди не повинні закривати очі на таких "героїв парковки", інакше вони будуть впевнені у своїй безкарності.

  • Цвяхів йому на дорозі;
  • Штраф - лопатою по склу;
  • Доки будуть одиниці, яким не наплювати, і 99%, які мовчки проходитимуть повз, все це не має значення;
  • Колись випадково ворона камінь кине на лобове скло;
  • Поліцію і штраф...

Киян обурив автохам на дитячому майданчику: героя паркування &quot;прославили&quot; (фото)

Скрін коментарів

Киян обурив автохам на дитячому майданчику: героя паркування &quot;прославили&quot; (фото)

"Герой паркування" у Києві (Фото: facebook.com/parkingheroua)

Нагадаємо, у Вінниці взимку один з комунальників вирішив оригінально "помститися" герою паркування, який кинув свою машину прямо посеред дороги. Він на тракторі "забарикадував" машину снігом з обох сторін.

Як повідомлялося раніше, 17 червня в Києві "мажор" на Mercedes проїхався по новому мосту під аркою Дружби народів, а потім намагався сховатися від поліції. Втім, порушника вирахували та затримали. Автохама притягнули до адміністративної відповідальності відразу за двома статтями, які передбачають штраф в розмірі 510 грн - перша і 255 грн - друга. Також їй нарахували 50 штрафних балів.

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