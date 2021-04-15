Киян розлютили діти, які лазять дахами: на зауваження посилають (фото)

У Києві на дитячому майданчику на вулиці Григоренка, 36 діти лазять по дахах та не реагують на зауваження дорослих.
Про це місцеві жителі повідомили в Facebook-спільноті "ПознякиОсокоркиХарківський".
"Батьки, слідкуйте за своїми дітьми! Дитячу площадку на Григоренка, 36 уже доламують, сміття після них прибираємо кожного ранку, виражаються так, що жах (на зауваження посилають і тебе). І не дай Боже хтось з того даху впаде!", - написала місцева жителька.
У коментарях користувачі не в захваті від виховання сучасної молоді та їх вчинків.
Однак, не усі підтримують автора публікації. Є і ті, які виступають за те, щоб діти лазили дахами.
Фото: в Києві діти лазять дахами і посилають перехожих (facebook.com/ПознякиОсокоркиХарківський)
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