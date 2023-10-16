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В Киеве снова ограбили могилу легендарного пилота "Джуса": детали

Из могилы легендарного пилота Джуса снова украли шевроны (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

С могилы украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" снова украли шевроны от собратьев. Стоит отметить, что это уже второе такое неприятное событие.

Детали инцидента сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение девушки "Джуса" Мелании Подоляк в социальной сети Х.

Мелания рассказала, что неизвестные грабители снова ограбили могилу легендарного украинского пилота.

"Я не верю, что это пишу, но: у Джуса с могилы снова украли шевроны!" – сообщила девушка.

Она отметила, что большинство шевронов остались в безопасности, потому что после первого ограбления она установила запирающуюся на замок стеклянную витрину.

"На этот раз большинство осталось в безопасности, потому что они заперты в витрине. Но все, которые люди оставили самостоятельно, пропали в промежутке между сейчас и 20:00 вчерашнего вечера. Невероятно это все, конечно", - пишет Мелания.

В комментариях она добавила, что воров будут найдены и наказаны.

"Пошла перематывать запись с камеры наблюдения. Господа крадуны, мы сделаем вас известными на весь интернет, не переживайте, будут вам и шевроны, и все остальное. Мое благородство закончилось в прошлый раз", - подчеркнула девушка.

С могилы "Джуса" снова украли шевроны (скриншоты)

Что известно о шевронах

После похорон "Джуса" его побратимы оставили на могиле много шевронов - в знак памяти. Но через несколько дней все шевроны исчезли. Мелания просила вора обратиться к ней лично и вернуть шевроны, а получить взамен что-то более ценное и уникальное. Имя преступника она пообещала никому не рассказывать.

Андрей "Джус" Пильщиков погиб 25 августа во время авиакатастрофы в Житомирской области – столкнулись два учебно-боевых самолета. Кроме "Джуса" погибли еще два пилота - Вячеслав Минка и Сергей Проказин. "Джус" - из подразделения "Призраки Киева", участвовавшего в воздушной обороне столицы.

Напомним, ранее мы писали, что известно о гибели Андрея Джуса Пильщикова.

А еще рассказывали о первом ограблении могилы "Джуса".

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