В Киеве появился первый магазин боевых дронов: что там можно купить (фото)

Такой магазин первый не только в Киеве, но и в Украине. Его уникальность в том, что в магазине работают военнослужащие, а именно защитники Мариуполя, получившие ранения и проходящие сейчас реабилитацию.

Ассортимент в магазине достаточно понятный - это ударное оружие. Однако кроме БПЛА посетители могут увидеть макеты 120- и 82-мм минометов, ПТУР "Стугна", АГС и других образцов вооружений, а также симуляторы стрельбы из Javelin и NLAW.

Что касается цен, то за 120-мм миномет 2Б11 вы можете отдать 2 100 гривен, а за 30-мм станковый автоматический гранатомет АГС-17 "Пламя" - 2 400 гривен.

Что именно представлено в магазине, можно увидеть на фото ниже:

Ассортимент магазина с ударным оружием в Киеве (фото: nashkiev.ua)