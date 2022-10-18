В Киеве преподаватель вуза учил студентов на негосударственном языке и поплатился: как наказали

По его словам, в киевском вузе доцент вел пару у третьекурсников не на государственном языке. Таким образом, нарушил статью 21 языкового закона.

Как наказали

За нарушение закона преподаватель заплатит штраф - 3400 гривен. Соответствующее постановление вступило в силу 16 октября.

Штраф преподаватель должен оплатить не позднее чем через 15 дней с момента получения соответствующего постановления. В противном случае штраф взыщут принудительно. Тогда придется уплатить уже 6800 гривен.

Сколько жалоб уже поступило

Кремень подчеркнул, что в Офисе уполномоченного по защите государственного языка в 2021 году получили более 150 обращений по поводу нарушений языкового законодательства педагогами. В 2022 году - около 70.

Он добавил, что сфера образования должна быть примером в вопросе соблюдения языкового законодательства. Но, к сожалению, фиксируется большое количество нарушений.

Также он сказал, что во время полномасштабной войны педагоги должны утверждать украинскую идентичность. Так что за преподавание на негосударственном языке их будут наказывать.

Напомним, что подать обращение или жалобу к языковому омбудсмену можно по форме на сайте или на почту lyst@mova-ombudsman.gov.ua, или отправить по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.