Притон за 4 миллиона. Укрытие в Киеве оккупировали наркоманы: кадры не для слабонервных

Что известно о дорогом укрытии

Данное бомбоубежище находится по адресу Голосеевский проспект 92/1, оно занесено на карту укрытий Голосеевского района и доступно во время воздушной тревоги для всех без исключения людей.

На ремонт подвального помещения по плану должны были потратить 4 484 609 грн за счет городского бюджета.

Реновация длилась 4 месяца и в декабре укрытие наконец-то открыли для защиты гражданского населения.

На ремонт укрытия планировали потратить более 4 миллионов гривен (фото предоставлено жильцами дома)

Мы попытались связаться с людьми, которые отвечали за ремонт укрытия, чтобы узнать окончательную сумму, которая была потрачена. Но в этой информации нам было отказано.

Однако, судя по сайту Zakupivli.Pro, сумма, которая была потрачена на ремонт укрытия, составляет несколько меньше задекларированной ранее - 4 320 203 грн.

Сумма, потраченная на ремонт укрытия по факту (скриншот/Zakupivli.Pro)

По словам жильцов дома, сразу после ремонта в укрытии не было мест для сидения и вентиляции.

Более того, скамейки привезли только в январе, вентиляцию тоже установили несколько дней назад.

Вентиляцию в бомбоубежище установили только в январе (фото предоставлено жильцами дома)

Укрытие стало притоном для наркоманов

Отметим, что после ремонта укрытие постоянно открыто. Это место "облюбовали" для себя наркоманы, употребляющие вещества инъекционно.

Дело в том, что в доме рядом по адресу Голосеевский проспект, 90 работает аптека, где людям с наркотической зависимостью выдают метадон.

Таким образом, место, которое должно было стать убежищем во время тревог, превратилось в территорию, где употребляют наркотики.

Жители дома, заходя в укрытие, ловят "на горячем" в туалетах людей, "совершенно не в адеквате".

Вот так выглядит один из незваных гостей в укрытии (фото предоставлено жильцами дома)

Люди с наркотической зависимостью очень агрессивны, после себя они оставляют использованные шприцы, окурки, курят прямо в убежище. Один из таких людей поселился в укрытии, принеся с собой матрас. Его жители видят постоянно, но сделать ничего не могут.

Одна из активных жительниц дома рассказала нам, как зайдя в укрытие со свекровью, увидела в туалете одного из таких "незваных гостей", употреблявших наркотики.

"Увидев нас, он начал говорить, что ничего такого здесь не делает, а матрас вообще не его", - рассказала женщина.

Вот как выглядит отремонтированное укрытие, когда его посещают "незваные гости" (фото предоставлены жильцами дома)

Одна из женщин, проживающая в доме, рассказала, что очень остро стоит вопрос безопасности, ведь спускаясь в укрытие не знаешь, нападут ли на тебя агрессивные люди с зависимостью, потому что, отметим, мобильная связь в хранилище не работает.

"На днях мы спустились в укрытие с сотрудницей Ощадбанка (учреждение находится в том же доме – Ред). В одном из туалетов находился наркоман, который начал на нас бросаться. В укрытии нет связи, вызвать полицию мы не могли", - пожаловалась жительница.

Что говорят полиция и ЖЭК

Шокированные ситуацией жители вынуждены были обратиться в полицию на счет лиц, употребляющих наркотики в укрытии.

Участковый объяснил, что полиция по сути ничего не может с ними сделать, потому что официально эти люди состоят на учете и лечатся метадоном.

Киевляне обратились и к ЖЭКу с просьбой дать разрешение закрывать укрытие не во время тревоги, но там в этом отказывают.

После долгих переговоров руководство ЖЭКа поставило условие: найти в доме пятерых человек, которые будут открывать укрытие только во время тревоги.

Но проблема состоит в том, что в доме живут преимущественно пенсионеры и работающие люди, которые не весь день дома.

"Мы приняли решение объединиться и договариваться среди жильцов, кто дома, а кто будет дежурить. Но в ЖЭКе о таком варианте слышать не хотят и требуют назначить 5 ответственных лиц", - рассказывает женщина из этого дома.

В ЖЭКе уверяют: знают о проблеме в укрытии и обещают поставить электронный замок, который будет открывать двери убежища только во время тревоги. Ориентировочно - через четыре месяца...

А вот как прямо сейчас быть жильцам дома и как бороться с наркоманами - вопрос остается открытым.

В комментарии РБК-Украина сотрудник правоохранительных органов рассказал, что только в одном Голосеевском районе таких "проблемных" укрытий уже насчитывается 19 штук. Там повсюду существует проблема либо с наркоманами, либо с бездомными, превращающими убежища в свалки и антисанитарийные помещения.