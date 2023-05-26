В Киеве скандальный судья насмерть сбил 23-летнего нацгвардейца: кто такой Алексей Тандыр и реакция украинцев

Как случилось ДТП

Известно, что в ночь на 26 мая судья ехал мимо блокпоста (заезд в столицу со стороны Житомира).

Молодой нацгвардеец увидел, что машина очень быстро едет, и пошел ставить фишку, чтобы остановить и проверить документы у водителя.

Однако Тандыр не остановился и на скорости сбил парня… И только после этого судья остановился. На место ДТП сразу подъехала полиция и ГБР, но виновник аварии отказался проходить тест на алкоголь.

На осмотр он тоже отказался ехать, рассчитывая, судя по всему, что со временем алкоголь выветрится и ему удастся избежать справедливого наказания.

На месте ДТП судья, как говорят очевидцы, "сказал, что ему очень плохо и попросил вызвать скорую помощь".

Судья, сбивший военного в комендантский час, от прохождения теста на алкоголь отказался (фото: dbr.gov.ua)

Кто такой Алексей Тандыр

Алексей Тандыр кандидат юридических наук. С 2018 года является членом Ассоциации юристов Украины. В том же году вошел в состав постоянно действующей рабочей группы Совета судей Украины по развитию судейского самоуправления в Киевской области. В судебной системе Тандыр работает более 12 лет.

Он часто участвовал в различных судебных и юридических форумах и съездах.

Тандыр часто посещал мероприятия для судей (фото: facebook.com/makarivCourt)

В то же время активисты утверждают, что этот судья имеет большое количество закрытых дел по 130 статье КУоАП ("Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического, другого опьянения или под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции").

"В частности в 2018 году судья Киево-Святошинского суда Киевской области Дмитрий Усатый тоже в алкогольном опьянении совершил ДТП. Угадайте, кто закрыл производство за отсутствием состава административного правонарушения? Судья Алексей Тандыр", - говорится в сообщении на Facebook-странице "Автомайдана".

"К тому времени, член правления "Автомайдана" Роман Маселко подавал дисциплинарные жалобы на судей. Однако тогдашняя ВРП отказалась наказывать как Тандыра, так и Усатова", - добавили активисты.

Тандыр в кругах активистов имеет репутацию скандального судьи (фото: facebook.com/makarivCourt)

Реакция соцсетей на ДТП за частые судьи

В сети украинцы в один голос требуют наказать Тандыра. Все надеются, что ему не удастся избежать уголовной ответственности и это станет наукой для всех должностных лиц, до сих пор уверенных в своей безнаказанности.