У Києві скандальна блогерка рознесна орендовану квартиру у відомому ЖК (відео)

За даними каналу, блогершу нібито орендодавець попросив з'їхати раніше терміну, хоча квартира була проплачена.

Дівчина нібито заплатила 40 тисяч гривень завдатку і вартості оренди, але орендодавець, мовляв, сказав, щоб вона з'їжджала.

"Чувак – шахрай. Хаті п*здець", – йдеться в повідомленні.

У коментарях до відео, яке отримало миттєву популярність, користувачі припускають, що на дівчину могли поскаржитися сусіди, тому її й попросили раніше звільнити квартиру.

На відео видно, як дівчина посеред кімнати висипає пакет зі сміттям, рве тюль і штори, закидає все сирими яйцями, сіллю і борошном. В кінці вона вилила у ванній кімнаті лак для нігтів.

Більш того, засмучена зірка мереж постійно показувала середній палець і посміхалася на камеру. На жаль, відео без звуку, тому, що саме говорила дівчина – не чути.