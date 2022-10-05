В Киеве школьник издевался над одноклассником и едва не отравил антисептиком: вмешалась полиция

В Киеве зафиксирован случай буллинга в одной из школ Днепровского района - восьмиклассник длительное время унижал и обижал своего сверстника, а также подлил парню в чай ​​антисептик, едва не отравив 13-летнего подростка.

Об этом 5 октября передали в пресс-службе полиции Киева.

К правоохранителям обратилась мама ученика 8 класса, которая сообщила об издевательствах, которым подвергается ее сын со стороны одноклассника.

"По словам женщины, парень долгое время травит и бьет ее ребенка, а также портит вещи", - рассказали в Днепровском управлении полиции столицы.

Тогда сотрудники сектора ювенальной превенции немедленно прибыли в школу для проверки информации и выяснения всех обстоятельств.

Как рассказала Оксана Лищук из отдела коммуникации полиции Киева, правоохранители пообщались с детьми и учителями, которые подтвердили факт буллинга восьмиклассника относительно сверстника. Также выяснилось, что обидчик неоднократно оскорблял других учеников.

"Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с детьми и учителями, а на родителей парня составили административные материалы по ч. 3 ст. 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях - буллинг (травля) участника образовательного процесса", - проинформировали правоохранители.

Теперь степень наказания для родителей школьника-хулигана будет определять суд.