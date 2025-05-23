В Киеве прощаются с шоуменом Максимом Нелипой, который погиб на войне (видео)

Церемония прощания проходит в Центре культуры и искусств КПИ. По желанию матери павшего Героя его похоронят на Байковом кладбище.

Провести Максима в последний путь пришли как гражданские, так и военные. Люди становятся на колени, отдавая дань уважения погибшему.

Во время прощания звучит "Гей, пливе кача" в исполнении группы "Пиккардийская Терция".

Отдать дань уважения коллеге и другу пришел телеведущий Анатолий Анатолич и его жена, пиарщица Юла.

"Боже, Боже друг наш, так мы не договаривались встретиться ... в последний раз. Слава Герою!", - написала она.

"Покойся с миром, Макс", - обратился к павшему герою шоумен.

Что известно о Максиме Нелипе

Максим Нелипа родился в 1976 году в Киеве. Широкую известность получил как телеведущий, актер, участник юмористических шоу и талантливый инженер.

На телевидении он запомнился зрителям как ведущий лотереи "Кто там?" на канале "1+1", шоу "Проиграй миллион" на ICTV и утренней программы "Подъем" на Новом канале. В 2007 году стал участником проекта "Танцы со звездами", где выступал в паре с известной танцовщицей Еленой Шоптенко.

С 2017 года Нелипа присоединился к "Дизель-шоу" и участвовал в ряде проектов студии "Дизель".

Максим Нелипа (скриншот)

Вне телевидения Максим работал в сфере радиационного мониторинга. До полномасштабного вторжения России он занимал должность инженера-программиста 1 категории в группе автоматизированных систем радиационного контроля на государственном специализированном предприятии "Экоцентр", входящем в структуру зоны отчуждения.

Его задачи были связаны с критически важными процессами - обеспечением стабильной работы системы радиационного мониторинга и раннего предупреждения. Работу в "Экоцентре" он начал в июле 2020 года.

После начала полномасштабной войны Максим добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Максим Нелипа (фото: instagram.com/nelimax252)

В январе 2025 года был ранен на фронте, перенес несколько операций в Днепре, а после реабилитации вернулся на службу.

Максим Нелипа погиб 12 мая 2025 года, защищая Украину.

Максим Нелипа (фото: instagram.com/nelimax252)