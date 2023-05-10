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В Киеве полицейский пес Уран раскрыл умышленное убийство: как работал пушистый "следователь"

Фото: Полицейская собака помогла раскрыть убийство в Киеве (Нацполиция)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве служебная овчарка по кличке Уран помогла полицейским раскрыть преступление и выйти на след убийцы.

Об этой истории рассказали в Национальной полиции Киева.

Подробности детективной истории

Инцидент произошел в Дарницком районе столицы. В полицию позвонили медики и сообщили, что на улице нашли мужчину с серьезными ножевыми ранениями. Он уже был мертв.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, судебно-медицинский эксперт и кинологи со служебной немецкой овчаркой по кличке Уран.

Сотрудники полиции установили личность погибшего – им оказался 45-летний местный житель.Рядом с ним лежал нож.

Служебная собака Уран взяла след вероятного убийцы и в нескольких сотнях метров от места происшествия привела правоохранителей в бомбоубежище, в котором скрывался подозреваемый.

Выяснилось, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого фигурант дважды ударил оппонента в живот ножом. От тяжелых ранений мужчина погиб на месте происшествия до приезда врачей.

Подозреваемым убийцей оказался 43-летний уроженец Житомирской области, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение наркопреступления. В Киеве он нигде не проживает.

Следователи территориального подразделения задержали его в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Теперь ему "светит" до 15 лет лишения свободы.

Как мы ранее писали, ученые выяснили, какие черты характера собаки перенимают у людей.

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