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В Киеве ограбили могилу легендарного пилота "Джуса": что известно

Фото: С могилы "Джуса" украли шевроны (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

С могилы украинского пилота Андрея Пильщикова с позывным "Джус" украли практически все шевроны от побратимов. Он погиб в Житомирской области в ходе тренировочного полета.

Об этом сообщила его девушка Мелания Подоляк на своей странице в социальной сети X.

Детали кражи на могиле

После похорон украинского летчика его побратимы оставили на могиле множество шевронов в знак памяти. Мелания просит укравшего вернуть их, она пообещала не говорить имени вора.

"Человеку, укравшему шевроны, которые на Андреевой могиле оставили его побратимы. Напишите мне в приватные сообщения. Я дам вам взамен что-то гораздо более уникальное и ценное, а вы вернете шевроны на место. Никто не узнает вашего имени", - написала девушка погибшего пилота.

С могилы "Джуса" неизвестный украл шевроны (фото: twitter.com/MelaniePodolyak)

Напомним, 25 августа в Житомирской области случилась катастрофа - столкнулись два учебно-боевых самолета L-39. В результате трагедии погиб летчик Андрей "Джус" Пильщиков и двое других пилотов. Их звали Вячеслав Минка и Сергей Проказин.

29 августа пилота "Джуса" похоронили в Киеве, сам он біл родом из Харькова.

С начала полномасштабного вторжения российских войск пилот защищал небо Украины. Участвовал в воздушной обороне столицы, именно его подразделение прозвало "Привидом Києва".

Напомним, что в Киеве простились с "Джусом" - легендарным пилотом, жившим небом.

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КиевГерой Украины