В Киеве "поддатый" мужчина в военной форме прицепился к пенсионеру в авто и хотел устроить драку

В Киеве произошел конфликт между мужчиной, одетым в военную форму и пенсионером в авто. Мужчина в камуфляже был под хмельком и утверждал, что пенсионер выехал на встречную полосу.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на
Ситуация произошла на перекрестке Николая Василенко с бульваром Вацвела Гавела. На видео показано, как мужчина в военной форме кричит на водителя авто - пенсионера и пытается силой вытащить из машины. По словам неадекватта, пенсионер выехал на встречную полосу.
Мужчина в камуфляже употреблял алкогольные напитки и не осознает, что говорит неправду.
После того как проезжающие мимо автомобили остановились и помогли вызвать полицию он с бранью сел в свой автомобиль и скрылся с места происшествия.
Часть инцидента можно увидеть на видео, которое можно посмотреть по ссылке.
Кстати, известный военный эмоционально высказался о русском языке в армии.
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