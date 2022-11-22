В Киеве неизвестные испортили граффити Бэнкси: фото до и после

На одной из работ в украинской столице легендарного уличного художника изображена российская ядерная установка с буквой "Z" на бронегрузовике с тремя военными. Вместо ракеты в кузове - мужской половой орган.

Тут стоит обратить внимание, что Бэнкси включил нарисованное кем-то ранее граффити пениса на стене к собственному творению, "установив" его на военный автомобиль российских оккупантов.

Теперь к изображению неизвестные аматоры добавили свои "нюансы": обвели контуры рисунка линией, словно поместив в контрацептив. Чуть ниже завязанный презерватив держит в правой руке козак силач Тур с перевязанной левой рукой, а остальные двое героев мультэпопеи "Как козаки..." - Грай и Око стоят около большого глобуса.

Так теперь выглядит граффити Бэнкси после "обработки" неизвестными в Киеве (фото: t.me/kyiv_polit)

А вот как выглядело граффити Бэнкси раньше (фото: theartnewspaper.com

Напомним, что работы муралы Бэнкси на аукционах в мире продают за миллионы долларов.

Среди других работ знаменитого британского художника в Киеве и пригороде столицы Ирпене и Бородянке: дети, которые используют металлическую ловушку для танка в качестве качелей...

фото: theartnewspaper.com

...юная гимнастка с лентой...

фото: theartnewspaper.com

...женщина в халате с волосы в бигуди, в противогазе и с огнетушителем...

фото: theartnewspaper.com

...бородатый мужчина, принимающий ванную...

фото: theartnewspaper.com

...мальчик, бросающий на пол мужчину-дзюдоиста, похожего на российского диктатора Владимира Путина...

фото: theartnewspaper.com

...девочки, которая исполняет гимнастическое упражнение, стоя на руках.

фото: instagram.com/banksy

Бэнкси - это псевдоним всемирно известного художника граффити, который также является политическим активистом и режиссером. Личность мастера уличной живописи не установлена.

Художник подтвердил, что создал семь муралов в разных городах Украины.