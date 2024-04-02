В Киеве можно бесплатно провериться на тяжелую инфекционную болезнь: где именно

В Киеве можно бесплатно провериться туберкулезом в мобильном пункте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Киев без цензуры".
Отметим, что в Киеве заболеваемость туберкулезом в 2023 году увеличилась на треть по сравнению с 2022 годом.
За прошлый год выявлено 969 случаев активного туберкулеза (среди них 30 детей).
Туберкулез - инфекционное заболевание, вызывающее микобактерия туберкулеза (МБТ), называемое также палочкой Коха.
Основные симптомы этого заболевания:
Здоровый человек может заразиться инфекцией, вдыхая капли влаги (содержащие МБТ), выделяемые больным заразной формой туберкулеза при кашле, чихании и даже разговоре. При этом "страдают" чаще всего органы дыхания.
Туберкулез опасен тем, что сначала болезнь часто протекает скрыто и человек не обращает внимания на длительное плохое самочувствие или пытается лечить "простуду" и "кашель" самостоятельно.
Кстати, украинцам объяснили, можно ли лечить туберкулез дома.
Напомним, ранее мы рассказывали, как происходит диагностика туберкулеза.