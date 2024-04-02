RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве можно бесплатно провериться на тяжелую инфекционную болезнь: где именно

Фото: Где в Киеве провериться на туберкулез (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве можно бесплатно провериться туберкулезом в мобильном пункте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Киев без цензуры".

Где можно провериться в Киеве на туберкулез

  • 3 апреля - на ул. Новодарницкая, 26
  • 4 апреля - ул. Васильковская, 27

Отметим, что в Киеве заболеваемость туберкулезом в 2023 году увеличилась на треть по сравнению с 2022 годом.

За прошлый год выявлено 969 случаев активного туберкулеза (среди них 30 детей).

Симптомы туберкулеза

Туберкулез - инфекционное заболевание, вызывающее микобактерия туберкулеза (МБТ), называемое также палочкой Коха.

Основные симптомы этого заболевания:

  • кашель более двух недель
  • повышенная температура тела на протяжении более семи дней
  • затрудненное дыхание
  • боль в груди
  • плохой аппетит, постоянная слабость
  • беспричинная потеря веса
  • повышенная потливость, особенно ночью
  • кровохарканье (наличие крови в мокроте, выделяющейся при кашле)

Чем опасен туберкулез

Здоровый человек может заразиться инфекцией, вдыхая капли влаги (содержащие МБТ), выделяемые больным заразной формой туберкулеза при кашле, чихании и даже разговоре. При этом "страдают" чаще всего органы дыхания.

Туберкулез опасен тем, что сначала болезнь часто протекает скрыто и человек не обращает внимания на длительное плохое самочувствие или пытается лечить "простуду" и "кашель" самостоятельно.

Кстати, украинцам объяснили, можно ли лечить туберкулез дома.

Напомним, ранее мы рассказывали, как происходит диагностика туберкулеза.

Читайте РБК-Украина в Google News
БолезниКиев