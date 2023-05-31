В Киеве люди дышат загрязненным воздухом: какие районы опасные

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха, превышающее норму. Предельно допустимая концентрация диоксида азота возросла в 5 раз, а именно это вещество ядовитое для вдыхания.
Об этом сообщается в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Ученые определили, что диоксид серы повысился в 1,3-1,9 раза; диоксид азота - в 2,6-5,0 раза, а формальдегид - в 1,2-2,9 раза.
Такие значительные отклонения от нормы наблюдаются на:
Скриншот: cgo-sreznevskyi.kyiv.ua
В первую очередь это болезни верхних и нижних дыхательных путей. Второе - ряд аллергических заболеваний. Речь идет даже об онкологии, которая может развиться вследствие дыхания вредными веществами.
Кроме того, загрязнение оседает на поля, огороды, водоемы и таким образом токсины попадают в наш желудочно-кишечный тракт. Это могут быть гастроэнтериты, язвенная болезнь, болезнь кишечника.
Ранее мы сообщали о том, что приложение "Київ Цифровий" теперь показывает количество радиации в воздухе.
Читайте также, зачем иметь дома увлажнитель воздуха.